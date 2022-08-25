الكاف: مساع حثيثة لتكثيف الزراعات السقوية حول سدّ سراط

انتظمت، اليوم الخميس، بمقر ولاية الكاف، جلسة عمل حول مختلف المشاغل المتعلقة بالربط بشبكة الري بالمنطقة السقوية المقامة حديثا قرب سدّ سراط جنوب الولاية، وذلك بحضور الفلاحين وكل المصالح المكلفة بمتابعة هذا الملف حرصا منها على إيجاد حلول لهذه المشاغل وتوفير أحسن الظروف لاستغلال المخزون المائي بالسدّ وتطوير الأنشطة الفلاحية المروية.

وأشارت البيانات المقدمة بهذه المناسبة إلى أن ذات المنطقة السقوية دخلت تدريجيا مرحلة الاستغلال على مساحة أولية تقدر بالف هكتار خصصت خلال الموسم المنقضي لزراعة الحبوب المروية والاعلاف، وذلك من إجمالي مساحة للمنطقة السقوية تفوق 4000 هكتار.





وتم بالمناسبة اقتراح تكثيف برامج استغلال هذه المنطقة السقوية خلال الموسم الفلاحي الجديد والمواسم القادمة، بالتوازي مع دعم الفلاحين مالكي القطع والمجامع المائية المشرفة وتاطيرها من أجل تحقيق المردودية الإنتاجية المنشودة في مجالات التكثيف الزراعي، سواء بالنسبة للخضراوات أو الحبوب المروية أو الأشجار المثمرة.



