وزير التعليم العالي: تونس تطمح إلى إنشاء وكالة فضاء

"تطمح تونس إلى إحداث وكالة فضاء خاصّة بها"، ذلك ما أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بوكثير، الخميس.





وقال بوكثير، خلال ورشة عمل خصّصت لمحور "الأنشطة الفضائية في أفريقيا: التحديات والآفاق"، التي عقدت في إطار التظاهرات العلمية الموازية للندوة الدولية الثامنة لطوكيو حول التنمية في إفريقيا "تيكاد8" المزمع تنظيمها بتونس يومي 27 و28 أوت 2022، "أنّ المشروع قيد الدراسة من قبل مهندسينا المختصّين في هذا المجال".وأوضح أنّ لتونس كلّ المؤهلات التقنية والعلمية (من تكنولوجيا وكفاءات)، التّي تتيح لها بالنفاذ إلى عالم تكنولوجيا الفضاء.وأكّد بوكثير، على أهميّة ندوة تيكاد 8، التّي تشكّل فرصة لتونس لتعزيز مهاراتها في التواصل مع الدول الافريقية، التّي أنجزت مشاريعها أو هي بصدد إنجاز مشاريع تتعلّق بوكالات فضاء. كما يتعلّق الأمر، بمناسبة، أيضا، للتعرف على الخبرة اليابانية والافريقية في هذا المجال.من جانبه، اعتبر وزير تكنولوجيا الاتصال، نزار بن ناجي، إنّه من الضروري إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لحسن ادارة وتنظيم الفضاء الوطني بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد.وأردف بن ناجي القول، بأن تكنولوجيا الفضاء مفيدة لإعداد قواعد بيانات دقيقة وحديثة تسمح بشكل اساسي باتخاذ القرارات المناسبة في مسائل التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وحماية البيئة وادارتها ومراقبة الامن الغذائي.وذكر بأنّ القارّة الافريقية تواجه اليوم مشاكل عاجلة على غرار التغيّرات المناخية وندرة المياه ونقص الطاقة والضغط البيئي وأزمة الغذاء، التّي تؤثر على المواطنين والشركات وعلى أفريقيا بشكل عام.وأضاف في السياق ذاته، أنّه لمواجهة كل هذه التحديات، يتعيّن تكوين معلومات ذات مرجعية فضائية تكون متماسكة وسلسة وآنية وهو يعد شرطا أساسيّا لإرساء سياسة واستراتيجية متناسقة.يشار إلى أنّ تونس، تعد البلد الافريقي الثاني، الذّي ينظم هذا الحدث بعد كينيا سنة 2016، بعد الحصول على اتفاق استضافت "تيكاد 8" ، في نهاية الدورة العادية الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي عقد يومي 9 و 10 فيفري 2020 في أديس ابابا بأثيوبيا.وحددت اللجنة المنظمة لمؤتمر "تيكاد 8" 14 حدثا موازيا، سيناقش قضايا التنمية الاقتصادية والبيئة والصحّة وانتقال الطّاقة بين اليابان وافريقيا.وسيتم خلال الندوة تقديم نحو 81 مشروعا استثماريا بقيمة (7ر2 مليار دولار ما يعادل 5ر8 مليار دينار) من قبل القطاع الخاص التونسي على المستثمرين الافارقة واليابانيين.