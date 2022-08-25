منوبة: وقفة احتجاجية امام مقر الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية على خلفية مطالب اجتماعية

نفذ عدد اهالي دوار هيشر من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة وأعضاء تنسيقية المفروزين اجتماعيا بالمنطقة، صبيحة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة على خلفية عدد من المطالب الاجتماعية.





وأكد منسق التحرك الاجتماعي علي بوزوزية، في تصريح ل"وات"، أن تنسيقية المفروزين اجتماعيا بدوار هيشر ومواطني المنطقة، يطالبون الحكومة بالإيفاء بتعهداتها المدرجة ضمن محاضر الجلسات المبرمة، واحترام التزاماتها بالتعامل الجدي مع ملفات أبناء الجهة، بمضاعفة حصة المعتمدية من بطاقة العلاج المجاني، ومنح العائلات المعوزة التي يتمتع بها قرابة الفي منتفع، مع توفير الادوية الضرورية لاصحاب بطقات العلاج المجاني والتي تشهد نقصا كبيرا وغالبا ما لا تتوفر ويلتجؤون لاقتنائها على حسابهم الخاص من الصيدليات.واشار الى ان التنسيقية تخوض حراكا اجتماعيا متواصلا منذ سنة 2018، وقدمت لوائح للحكومات المتعاقبة متعلقة بالتنمية والتشغيل وببطاقات العلاج والمنح الاجتماعية وبدعم موارد الرزق وتحسين المسكن واعطاء رخص التبغ ومضاعفة المساعدات الاجتماعية، وتوفير الأدوية بالوحدات الصحية .واشار الى انه تم خلال انعقاد جلسة مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية عرض مختلف المطالب الاجتماعية، اضافة الى طلب تحسين خدمات الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية وتوسعة مقرها ودعم مواردها البشرية بما يتلاءم والكثافة السكانية بالمعتمدية، وحجم الاقبال اليومي عليها.