نقابة الفنانين التونسيين: "نرفض استمرار التعيينات الفوقية لمديري المهرجانات ويجب اعتماد مبدأ الترشح بالملفات"

دعت نقابة الفنانين التونسيين وزارة الشؤون الثقافية لاعتماد مبدأ الترشح بالملفات لتولي الإشراف على إدارتيْ مهرجانيْ قرطاج والحمامات الدوليين، وفق كراس شروط مضبوط يتيح لمدير المهرجان تنفيذ برنامج على ثلاث سنوات.





وأصدرت نقابة الفنانين التونسيين بيانا اليوم الخميس، عبرت فيه عن رفضها لما وصفته "باستمرار أسلوب التعيين الفوقي" لمديري التظاهرات التي تشرف عليها الوزارة ، وجمع المديرين المكلفين في أكثر الأحيان بين مناصب مختلفة في الوزارة و"محيطها".وتحدّث البيان عن "غياب الشفافية" في برمجة العروض في ما يتعلق بالفنان التونسي مقابل الفنانين الأجانب". كما استنكرت النقابة ما اعتبرته "الإلغاءات المتكررة" لعروض الفنانين التونسيين دون غيرهم، دون مراعاة التزاماتهم .ودعت أيضا لنشر التقارير الأدبية والمالية لكل التظاهرات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية فضلا عن نشر المبالغ المسندة للمهرجانات في كل ولايات الجمهورية، فضلا عن دعوة وزارة الشؤون الثقافية الى تفعيل دور المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.