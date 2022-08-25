الجامعة العامة للشؤون الدينية تدعو الوزارة إلى مراجعة حركة نقل الوعاظ


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 16:59 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعت الجامعة العامة للشؤون الدينية الوزارة إلى مراجعة حركة النقل الأخيرة في سلك الوعاظ، وفتح بحث إداري بشأن ما وصفتها بالمغالطات الصادرة عن بعض الإدارات الجهوية بخصوص هذه الحركة.


وابرزت في بيان أصدرته اليوم الخميس أن النقل تمت بطريقة تعسفية لتصفية حسابات ضيقة ، وخضغت لمنطق الأهواء الشخصية والحزبية.
وأضافت انه تمت نقلة بعض الوعاظ في مراكز عمل تستوجب تغيير مقر الإقامة ،معتبرة أن ذلك يخالف قانون الوظيفة العمومية الذي ينص علي ضرورة استشارة اللجان المتناصفة بخصوص مسألة النقل
وطالبت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بوضع مقاييس واضحة وشفافة معمول بها في بقية الوزارات، تضمن عملية توزيع عادل بعيدا عن منطق المحاباة والمغالطة، وفق نص البيان.

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