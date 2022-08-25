النجم الرياضي الرادسي بلا هيئة مديرة في انتظار تكوين هيئة تسيير وقتية

أصبحت جمعية النجم الرياضي الرادسي بلا هيئة مديرة بعد الإعلان مرتين متتاليتين عن فتح باب الترشحات لقبول قائمات تقدم ملفات ترشحها للجلسة العامة الانتخابية لمدة نيابية جديدة وهو ما خلق إشكالا في تسيير هذه الجمعية العريقة بالضاحية الجنوبية للعاصمة.





وضعية وصفها الكاتب العام الأسبق للجمعية معز بن حسن بالمعقدة بعد انتهاء المدة النيابية للهيئة السابقة وعقدها جلسة عامة تقييمية دعت على إثرها لجلسة عامة انتخابية في مناسبتين إلا أن الكتابة العامة لم تتلق أي قائمة مرشحة في الآجال القانونية التي تم ضبطها وهو ما جعل الجمعية تعيش وضعية فراغ تسييري يهدد بحلها في صورة عدم تجاوز هذا الاشكال.وجدد بن حسن مطالبته السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل لوضعية الجمعية والسعي لدى المؤسسات الكبرى المنتصبة بالجهة لتقديم الدعم المادي وتكوين هيئة تسيير وقتية مسنودة بخلية دعم تتولى البحث عن موارد مالية عاجلة حتى تتمكن الجمعية من الاستمرار وتواصل مختلف الفروع الناشطة تحت لوائها التنافس في مختلف المسابقات المحلية والقارية.يذكر أن جمعية النجم الرياضي الرادسي ينشط في مختلف فروعها (كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد) 1500 مجاز وقد تمكن فريق كرة السلة من الوصول الى نهائي بطولة الأندية الإفريقية في مناسبتين عامي 2014 و2017 الى جانب الفوز ببطولتين وثلاثة كؤوس محلية خلال السنوات الست الماضية.وقدرت الميزانية السنوية للجمعية للمدة النيابية السابقة وفق نفس المصدر بـ1 مليون و500 ألف دينار وقد تمكنت خلال المدة المذكورة من استخلاص ديون سابقة متخلدة بالذمة بقيمة مليون و420 آلف دينار.