تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023- النافذة الرابعة - المنتخب التونسي من اجل الفوز بكل مقابلاته

تفتتح يوم غد بالمنستير مقابلات النافذة الرابعة من تصفيات كاس العالم لكرة السلة 2023 ( المجموعة الافريقية السادسة) التي تتواصل حتى يوم الاحد المقبل بمشاركة المنتخب التونسي بطل افريقيا.

وستقام بالمناسبة تسع مقابلات بمعدل ثلاث مقابلات كل يوم .



وتضم المجموعة الافريقية السادسة المنتخبات المتاهلة من المجموعتين الثانية و الرابعة في نهاية الدور الاول وهي ستة منتخبات ( ثلاثة منتخبات من كل مجموعة ).ويلاقي كل منتخب بقية المنتخبات المتاهلة عن المجموعة الاخرى.وسيلاقي المنتخب التونسي في دورة المنستير منتخبات مصر والسنغال و الكونغو الديمقراطية.وينتظر ان تكون مقابلات دورة المنستير ( النافذة الرابعة من تصفيات المجموعة السادة شديدة التنافس باعتبارها بمثابة المنعرج قبل الاخير للتصفيات ويبدو فيها الحوار مفتوحا بين اغلب المنتخبات .وسيلعب كل منتخب في نهاية الأسبوع الجاري في قاعة محمد مزالي بالمنستير ثلاث مباريات فيما تقام المباريات المتبقية من الدور الثاني والاخير في الفترة ما بين 24 و 26 فيفري 2023.ويراهن المنتخب التونسي على تحقيق تاهل ثان على التوالي بعد كاس العالم في الصين عام 2019 وثالث في تاريخ المسابقة بعد كاس العالم 2010 . ويسفيد المنتخب الوطني من اسبقية وجوده في المنستير امام جمهوره وسيكون في حاجة للفوز في كل مقابلاته في النافذة الرابعة ليتدارك تاخره بعد ان خسر مقابلتين في الدور الاول امام منتخب جنوب السودان الذي مثل اكبر مفاجاة.ويذكر ان المنتخب التونسي عرف نجاحا في مقابلاته في تونس وتعود على الفوز في كل مقابلاته في السنوات الماضية . وكانت اخر هزيمة له في قاعة رادس امام انغولا (51-58) في نصف نهائي كاس امم افريقيا ( تونس 2015( افروباسكيت) .وتبدي العناصر الوطنية حرصا على كسب التحدي بعد ان استعدت على الوجه الافضل للنافذة الرابعة من خلال قرابة 50 يوما من التحضيرات وثلاث مقابلات ودية مع منتخب كوتديفوار وجنوب السودان وفاز المنتخب الوطني في اخرها في المنستير على منتخب جنوب السودان 74-47 وهو فوز معنوي هام للعناصر الوطنية قبل خوض الرسميات في الدورة التي تنطلق يوم غد.اما منتخب مصر ( برصيد خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة ) فهو فيوضع جيد ، لكن مهمته ليست سهلة خاصة امام منتخب تونسي في اوكد الحاجة للفوز عندما يلتقيان غدا في قاعة المنستير.ومازال منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يملك نفس رصيد النقاط مثل المنتخب التونسي يراوده امل في كسب مزيد من النقاط في النافذة الرابعة . وقد خسر منتخب الكونغو ا مباراتيه أمام مصر في الدور الاول ، لكنه فاز مرتين على السنغال ، ومازال يامل في التاهل ضمن الخماسي الافريقي الى المونديال .ويبحث منتخب السنغال عن التدارك ويملك في رصيده ثلاث هزائم في الدور الاول مقابل ثلاثة انتصارات .وفي ما يلي ترتيب المجموعة ( السادسة) مع انطلاق مقابلات الدور الثاني يوم غد. ويذكر انه تم الاحتفاظ بنتائج الدور الأول واحتسابها في الترتيب العام.1 - جنوب السودان 6 122 - مصر 6 113 - تونس 6 104 -الكونغو الديمقراطية 6 105 - السنغال 6 96 - الكاميرون 6 7برنامج مقابلات النافذة الرابعة التي تقام بقاعة محمد مزالي بالمنستير.-الكونغو - الكاميرون -س 16:30-مصر - تونس - س 19:30-السنغال - جنوب السودان -س 22:30- الكاميرون - مصر -س 16:30- تونس - السنغال -س 19:30- جنوب السودان - جمهورية الكونغو - س22:30السنغال - الكاميرون -س 16:30الكونغو - تونس -س 19:30مصر - جنوب السودان -س 22:30ويشار الى انه اضافة الى المجموعة السادسة التي تستضيف المنستير مقابلات نافذتها الرابعة تقام خلال نهاية الاسبوع الجاري ايضا في ابيدجان العاصمة الايفوارية تصفيات المجموعة الخامسة ( 6 منتخبات) .وفي نهاية الدور الثاني في فيفري المقبل سيتاهل منتخبان من كل مجموعة اضافة الى منتخب خامس الى كاس العالم 2023 لتمثيل القارة الافريقية