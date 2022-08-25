" اشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه تتواصل كما هو مخطط لها " ( مصدر رسمي)

تتواصل اشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه بنسق عادي وكما هو مخطط لها حسب ما افاد به مصدر رسمي مشيرا الى ان الاشغال المبرمج انجازها خلال 900 يوما ينتظر ان تنتهي موفى 2024 .







وشملت الاشغال المتواصلة حاليا بالخصوص عملية الهدم المقررة لبعض جوانب المدارج واعادة تهيئة حجرات الملابس والمرافق المجاورة لها.

وكانت اعمال التهيئة انطلقت رسميا يوم 10 جوان الماضي.





وكان كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ادى ظهر يوم امس الأربعاء زيارة الى الملعب الأولمبي بالمنزه ، عاين خلالها تقدم سير الاشغال وذلك في اطار الحرصا على متابعة تقدم أشغال اعادة تهيئة الملعب بنسق عادي وتسلم المنشأة في الآجال المحددة حسب بلاغ لوزارة الشباب والرياضة.



وشملت الاشغال المتواصلة حاليا بالخصوص عملية الهدم المقررة لبعض جوانب المدارج واعادة تهيئة حجرات الملابس والمرافق المجاورة لها.وكانت اعمال التهيئة انطلقت رسميا يوم 10 جوان الماضي.وكان كمال دقيش وزير الشباب والرياضة ادى ظهر يوم امس الأربعاء زيارة الى الملعب الأولمبي بالمنزه ، عاين خلالها تقدم سير الاشغال وذلك في اطار الحرصا على متابعة تقدم أشغال اعادة تهيئة الملعب بنسق عادي وتسلم المنشأة في الآجال المحددة حسب بلاغ لوزارة الشباب والرياضة.