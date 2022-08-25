قابس: قريبا تنوير مفترقات الطريق الوطنية رقم 16 والطريق الحزامية


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تم خلال جلسة عمل فنية انتظمت اليوم الخميس باشراف والي قابس مصباح كردمين وضمت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والشركة التونسية للكهرباء والغاز، ٍالاتفاق على ان تكون كل مفترقات الطريق الوطنية رقم 16 في جزئها الرابط بين قابس والحامة والتى تفتقر للتنوير وعددها 11 مفترقا، جاهزة للانارة في 07 سبتمبر القادم.


كما تم الاتفاق في ذات الجلسة على اصدار طلب العروض الخاص بتنوير الطريق الحزامية لمدينة قابس التي تمتد على طول 18 كلم يوم 02 سبتمبر القادم.

يشار الى ان عدم تنوير مقترقات الطريق الوطنية رقم 16 التي تمت تثنية الجزء الرابط منها بين قابس والحامة والطريق الحزامية لمدينة قابس التي تشهد انجاز مشروع لتقويتها، قد تسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة.

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