مهرجان توزر الدولي يختتم دورته الـ37 بعد سلسلة عروض موسيقية ومسرحية ناجحة جماهيريا رغم غياب مسرح للهواء الطلق

يختتم المهرجان الدولي بتوزر دورته الـ37، مساء اليوم الخميس، بعرض سينمائي لفيلم "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي في فضاء دار بن عزوز بالمدينة العتيقة، إلى جانب تكريم ثلة من الفاعلين في الشأن الثقافي بالجهة.





وانطلق المهرجان منذ يوم 17 من الشهر الجاري بمجموعة من العروض المسرحية والموسيقية في الفضاء الخارجي لدار الثقافة أبو القاسم الشابي وأمسية للأطفال في أحد الفضاءات الخاصة، حيث أثّث العروض الموسيقية التي استقطبت جمهورا واسعا كلّ من عبد الله المناعي، ومصطفى الدلاجي، وصبري مصباح، وزهرة فارس، إلى جانب العرض الصوفي الزاوية.وبحسب كاتب عام المهرجان، رازي الرويس، فإن غياب مسرح للهواء الطلق في مدينة توزر، الى جانب غياب فضاءات ثقافية أخرى مثّل العائق الأكبر أمام تطوير المهرجان، الى جانب ضعف الميزانية التي حتّمت برمجة عروض في حيز زمني قصير دون التمكن من تلبية جميع رغبات الجمهور..مع الإشارة الى أن أسعار الدخول تراوحت وفق مديرة المهرجان، عايشة رحيلي، بين المجاني بالنسبة الى الأمسية التنشيطية للأطفال و 10 دنانير بالنسبة للعروض الموسيقية والمسرحية والسينمائية مراعاة لإمكانيات الجمهور المادية.