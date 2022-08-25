ديوان التونسيين بالخارج يدعو المعنيين بالحصول على تركة أفراد عائلاتهم المتوفين بالخارج إلى الاتصال بهياكله

دعا ديوان التونسيين بالخارج المواطنين المعنيين بالحصول على تركة أفراد عائلاتهم المتوفين بالخارج إلى الاتصال بالملحقين الاجتماعيين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج أو بالمصالح المركزية للديوان أو بمندوبياته الجهوية بكافة ولايات الجمهورية لتسوية ملفاتهم.

وأفاد ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ نشره اليوم الخميس على صفحته الرسمية أنه يتعهد في إطار مشمولاته بملفات تصفية مخلفات التونسيين المتوفين بالخارج والمساهمة في حصول الورثة على مستحقاتهم وذلك في إطار متابعة الوضعيات الاجتماعية للجالية التونسية بالخارج.





ويتولى الديوان بالتنسيق مع المصالح الديبلوماسية والقنصلية معالجة الملفات الخاصة بتصفية ممتلكات التونسيين بالخارج المتوفين (مدخرات مالية، رأس مال عند الوفاة، جرايات التقاعد...) والبحث عن مستحقيها من الأبناء والورثة بتونس، بحسب ما ذكره في بلاغه.

وأوضح أنه يتولى القيام بهذه العملية من خلال تعهد الملحقين الاجتماعيين مع المؤسسات البنكية والبريدية وهياكل الضمان الاجتماعي على غرار صناديق التأمين على الشيخوخة وصناديق التقاعد ببلدان الإقامة لتصفية تركة التونسيين المتوفين بالخارج والمساهمة في حصول الورثة على مستحقاتهم.



