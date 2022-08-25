البطولة الافريقية للسباحة: الجوادي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 09:16 قراءة: 1 د, 2 ث
      
عززت تونس رصيدها في البطولة الافريقية للسباحة للاكابر والكبريات بميدالية ذهبية جديدة احرزها أحمد الجوادي في سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت 15دق و 33ث و 51% .


كما تحصلت على 3 ميداليات برونزية حققها كل من جميلة بولكباش في سباق 800 م سباحة حرة بتوقيت 9 دق و 13 ث و 66%، ومحمد خليل بن عجمية في 1500م سباحة حرة بتوقيت 15دق و 57ث و 57%، ومنتخب السيدات 4×100م 4 سباحات تتابع بتوقيت 4دق و24ث و 41%.

ورفعت تونس رصيدها النهائي في جدول توزيع الميداليات إلى 18 ميدالية بواقع ذهبيتين و6 فضية و 10برنزية محتلة بذلك المرتبة الرابعة .


وفي ما يلي الجدول النهائي للميداليات:
جنوب أفريقيا البطلة ب22ذهبية و 8فضية و 10 برنزية.
الجزائر ب10ذهبية و 11 فضية و 5 برونزية.
مصر ب 7 ذهبية و 10 فضية و 13 برونزية.
تونس ذهبيتين و 6 فضية و 10 برونزية
غانا ذهبية و فضية
جزر موريس 3 فضيات.
السينغال فضية و برونزيتين.
السودان فضية وبرونزية
أوغندا فضية.
أنغولا برونزية.

وقد أحرز السباح الجزائري جواد صيود جائزة أفضل سباح في البطولة بعد حصوله على 6 ذهبيات محطما 4 ارقام قياسية للبطولة.

كما تم اختيار السباحة الجنوب افريقية اينغ ويديمان أفضل سباحة في صنف السيدات، والجزائر أفضل منتخب في صنف الرجال و جنوب افريقيا أفضل منتخب في السيدات.

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