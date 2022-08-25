البطولة الافريقية للسباحة: الجوادي يهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية

عززت تونس رصيدها في البطولة الافريقية للسباحة للاكابر والكبريات بميدالية ذهبية جديدة احرزها أحمد الجوادي في سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت 15دق و 33ث و 51% .





كما تحصلت على 3 ميداليات برونزية حققها كل من جميلة بولكباش في سباق 800 م سباحة حرة بتوقيت 9 دق و 13 ث و 66%، ومحمد خليل بن عجمية في 1500م سباحة حرة بتوقيت 15دق و 57ث و 57%، ومنتخب السيدات 4×100م 4 سباحات تتابع بتوقيت 4دق و24ث و 41%.ورفعت تونس رصيدها النهائي في جدول توزيع الميداليات إلى 18 ميدالية بواقع ذهبيتين و6 فضية و 10برنزية محتلة بذلك المرتبة الرابعة .جنوب أفريقيا البطلة ب22ذهبية و 8فضية و 10 برنزية.الجزائر ب10ذهبية و 11 فضية و 5 برونزية.مصر ب 7 ذهبية و 10 فضية و 13 برونزية.تونس ذهبيتين و 6 فضية و 10 برونزيةغانا ذهبية و فضيةجزر موريس 3 فضيات.السينغال فضية و برونزيتين.السودان فضية وبرونزيةأوغندا فضية.أنغولا برونزية.وقد أحرز السباح الجزائري جواد صيود جائزة أفضل سباح في البطولة بعد حصوله على 6 ذهبيات محطما 4 ارقام قياسية للبطولة.كما تم اختيار السباحة الجنوب افريقية اينغ ويديمان أفضل سباحة في صنف السيدات، والجزائر أفضل منتخب في صنف الرجال و جنوب افريقيا أفضل منتخب في السيدات.