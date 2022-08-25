على هامش تيكاد 8: رئيسة الحكومة تفتتح معرض الفن الحديث والمعاصر

افتتحت رئيسة الحكومة،نجلاء بودن رمضان مساء يوم الاربعاء، بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، معرضا فنيا بعنوان "الفنون التشكيلية في تونس، رحلة مع الرصيد الوطني 1850- 2021، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الموازي لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 8).





ووفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة، يتضمن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية تضمن حوالي 400 عمل فني في الرسم والنحت والخزف والنسيج... بالاضافة الى الصورة الفوتوغرافية ومختلف تعبيرات الفن المعاصر.وتتوزّع الأعمال المعروضة الى أربع مجموعات تعود الى 4 فترات تاريخية هامة من تاريخ الفن التشكيلي في تونس، انطلاقا من فترة البايات الى الفترة الاستعمارية، فمرحلة الفن التجريدي وصولا الى التاريخ المعاصركما اطلعت رئيسة الحكومة بقصر المؤتمرات بالعاصمة وفق ما جاء في البلاغ على آخر الاستعدادات لتنظيم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا، وعاينت مختلف الفضاءات المخصصة لاحتضان هذه التظاهرة الهامة التي تستعد تونس لتنظيمها، مؤكدة الحرص على توفير كل الظروف لإنجاحها.وسبق لرئيسة الحكومة ان أدت الثلاثاء الماضي زيارة تفقدية لكل من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وقصر المؤتمرات بالعاصمة للاطلاع على آخر الاستعدادات لاحتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "TICAD 8" يومي 27 و28 أوت الجاري.