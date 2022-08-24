بالفيديو.. ابنة تضرب والدتها بوحشيّة في بيروت


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 21:05 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نشر موقع "ليبانون ديبايت" مقطع فيديو يظهر بحسب الموقع قيام امرأة بضرب والدتها بطريقة وحشية في منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت.


وقال الموقع إن هذه القصة الإنسانية قام أحد الجيران بتصويرها بهدف نقلها إلى "خارج الحيطان الأربعة، لتصبح قضية إنسانية تحرك الرأي العام"، مشيرا إلى أن هذه القصة هي "قصة تعنيفٍ واعتداء وحشيّ يحصل يوميا في منطقة رأس النبع في بيروت، حيث تتألم عفاف الدنا الأم المريضة على يد فلذة كبدها سناء".

وأفاد الموقع بأن الشخص الذي صور الفيديو ونشر القصة تلقى تهديدات بالقتل.


رابط الفيديو

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