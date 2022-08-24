رئيس المنظمة اليابانية للتنمية في إفريقيا: تيكاد 8 يمثل فرصة هامة لتطوير التعاون التونسي الياباني والياباني الإفريقي

اعتبر رئيس المنظمة اليابانية للتنمية في إفريقيا، تيتسورو يانو، خلال لقائه، الاربعاء، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ان "تيكاد8" يمثل فرصة هامة لتطوير التعاون التونسي الياباني والياباني الإفريقي.





واكد تيتسورو يانو، بالمناسبة، اهتمام المنظمة بتونس وبما توفره من ميزات تفاضلية وسعيها الى تحقيق نتائج ايجابية من خلال هذا المؤتمر، مشيرا الى وجود عدد من المشاريع التونسية التي يقع تدارسها في مجالات مختلفة.من جانبه قدم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد، لمحة عن الاقتصاد التونسي والمزايا التفاضلية لتونس بالنسبة للمستثمرين الأجانب وخاصة من حيث الموقع الجغرافي وكفاءة الموارد البشرية في القطاعات الواعدة.واستعرض ماجول، في هذا الصدد، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف، القطاعات التي يمكن التركيز عليها على غرار الطاقات المتجددة والصحة والدواء والرقمنة ومكونات السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الذكية.وشدد رئيس الاتحاد، على وجوب حسن استثمار موعد "تيكاد 8" الذي تحتضنه تونس يومي 27 و28 أوت 2022 لتحقيق المزيد من التقارب بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين وفي إطار عمليات متعددة الأطراف تونسية يابانية افريقية.كما أكد على حاجة إفريقيا اليوم للمساندة والدعم لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدواء.