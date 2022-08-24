القصرين : الاحتفاظ بعون ببلدية النور وإحالة زميلتها في حالة تقديم من أجل تدليس شهادتين مدرسيتين


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 20:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بالإحتفاظ بعون ببلدية النور و إحالة عونة أخرى في حالة تقديم من أجل تدليس شهادتين مدرسيتين في ملف إنتدابهما


وتبين أن تاريخ الشهادة المدرسية التي قدمها العون المحتفظ به لإنتدابه بالبلدية المذكورة يعود الى ما قبل تأسيس المعهد الذي زعم أنه درس به ، حيث سيتم إحالة العون و زميلته على أنظار النيابة العمومية لتتخذ ما تراه صالحا في شأنهما
وكانت فرقة الابحاث والتفتيش بالقصرين قد بادرت بمراجعة النيابة العمومية لفتح بحث في شبهة تدليس العونين المذكورين لشهائدهما المدرسية

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