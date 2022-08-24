الكاف: اقتراح الإبقاء على نشاط الضيعة الدولية النموذجية "السنابل" بعد استرجاعها بكلّ عناصرها من طرف الدولة

من المنتظر أن تحافظ ضيعة السنابل الدولية بمعتمدية الكاف الشرقية على نشاطها الفلاحي المتداول رغم انتهاء مدة عقد الكراء مع موفى شهر جويلية الماضي وتقديم متسوغها طلبا يتضمن عدم رغبته في تجديد عقد الكراء، وذلك على خلفيّة نجاح هذه المؤسسة الدولية على مستوى الانتاجيّة وتوفيرها لمواطن شغل وضمانها لحقوق وأجور العملة، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، منسق خلية التصرف في الأراضي الدولية بالكاف، عبد الخالق بوعكة.

وأوضح بوعكة ، في تصريح لـ"وات"، أن السلط المحلية والجهوية واتحاد الشغل تقدّمت بطلب إلى الوزارات المعنية قصد استرجاع الضيعة بكل عناصرها مع الإبقاء على نشاطها باعتبارها تشكل نموذجا لنجاح لمثل هذه المؤسسات الدولية وباعتبارها لا تشكو من ديون لدى البنوك أو متخلدات بحق الصناديق الاجتماعية، على حد تعبيره.





وتبعا لذلك فقد تمت الموافقة على التمديد لمستغل الضيعة بمواصلة نشاطه إلى غاية 20 سبتمبر المقبل للنظر في الصيغ البديلة التي تضمن ديمومة النشاط والمحافظة على مواطن شغل العاملين بها، سيما وأن المستغل وافق على التفويت في الضيعة بجميع تجهيزاتها وأصول الماشية التي تحتوي عليها من ابقار، وأغنام، وأشجار مثمرة، وكل مكونات المشروع الأخرى لفائدة الدولة في شكل قرض مدّته 10 سنوات، وفق نفس المصدر.



