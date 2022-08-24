الملعب التونسي: انتداب المدافع وسام بوسنينة و انطلاق تربص حمام بورقيبة


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 19:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلن الملعب التونسي اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن انتداب المدافع وسام بوسنينة لتعزيز اكابر كرة القدم بعقد لمدة سنتين.
وسبق للاعب بوسنينة (28 عاما) المنتدب الجديد للملعب التونسي الذي نشا في الاصناف الصغرى للترجي الرياضي خوض عدد من التجارب الكروية مع نادي حمام الانف والنادي البنزرتي واخرها في ليبيا مع اهلي طرابلس.

يذكر ان ابناء المدرب اسكندر القصري قد دخلوا انطلاقا من اليوم الاربعاء في تربص مغلق بمركز التربصات بحمام بورقيبة يتواصل الى غاية 4 سبتمبر القادم.

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