مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في الفعاليات الموازية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8"

تزامنا مع احتضان تونس لقمّة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8" يومي 27 و28 أوت الجاري، تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في الفعاليات الموازية للقمة من خلال ندوتين الاولى حول "التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية" والثانية حول "الهجرة : مقاربة شاملة لتنمية مستدامة" وذلك بعد غد الجمعة.





وسيتولى وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي افتتاح ندوة "التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية" التي تنظمها الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمركز الدولي للدراسات والبحوث والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" بقمرت.وتتضمن هذه الندوة، التي تهدف إلى التعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص المعوقين بتونس بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميدانيين واستعمال الوسائل الحديثة في التعهد بهذه الفئة لتيسير ادماجهم اقتصاديا واجتماعيا، ورشتين الاولى بعنوان "التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات ذوي الاحتياجات الخاصّة" والثانية بعنوان "العلوم التشاركية في خدمة احتياجات المجتمع".كما تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في السيدة أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، في ندوة "الهجرة : مقاربة شاملة لتنمية مستدامة" التي تنظمها الادارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني برئاسة الحكومة بالشراكة مع الهلال الاحمر التونسي بمدينة الثقافة من خلال تقديم مداخلة بعنوان "الهجرة وأهداف التنمية المستدامة " .