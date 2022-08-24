برنامج المساعدات لفائدة التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2022/2023

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه سيتّم بداية من شهر سبتمبر القادم الانطلاق في توزيع المساعدات المدرسية لفائدة التلاميذ والطلبة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بعنوان السنة الدراسية 2022- 2023 وذلك وفقا لما يلي :





1- تلاميذ الابتدائي والثانوي والتعليم التقني:سيتم صرف المساعدات المالية بعنوان العودة المدرسية للسنة الدراسية 2022-2023 خلال شهر سبتمبر 2022 لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل دون الحاجة إلى التسجيل أو تقديم وثائق إلى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعين لها بالنظر وذلك في إطار تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات وإستغلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية "الأمان الاجتماعي" ووزارة التربية "منظومة التسجيل عن بعد".يستوجب عليهم تقديم الوثائق المثبتة لتسجيلهم بمركز التربية المختصة للسنة التربوية التأهيلية 2022-2023 والتسجيل بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجع لها بالنظر.يستوجب عليهم التسجيل لدى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعين لها بالنظر والاستظهار بالوثائق المثبتة لترسيمهم.يستوجب عليهم التسجيل لدى الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي الراجعين لها بالنظر مستظهرين بوثيقة تثبت تسجيلهم بالسنة الجامعية 2022-2023.وفي كل الحالات فإن الوضعيات 2-3-4 مدعوون إلى تقديم الوثائق التي تثبت ترسيمهم بالمؤسسات التربوية والجامعية العمومية ومراكز التربية المختصة ومراكز التدريب المهني العمومية بعنوان السنة الدراسية 2022-2023 في آجال لا تتعدى موفى شهر سبتمبر 2022.