افتتاح نشاط وحدتين لتعليب الزيت ولصناعة المنتجات الطبيعية بالقطب الصناعي بالفجّة تابعتين لمجمع "سرايا" الياباني

افتتح، صبيحة اليوم الأربعاء، بالقطب الصناعي "نيوبارك" بالفجّة من ولاية منوبة، نشاط مشروع "سرايا" تونس لمنتجات الطبيعية وتعليب الزيت التابع لشركة "سرايا" اليابانية، والذي يضم وحدتي تعليب منتوجات فلاحية وصناعة المنتجات الطبيعية بكلفة 18 مليون دينار تونسي (06 ملايين دولار) .

وأشرف على الافتتاح سفير اليابان بتونس، "شيميزو شينسوكي"، وصاحب مجمع "سرايا" اليابانية لمنتجات التنظيف والمواد الصحية والتجهيزات الطبية ومواد التعقيم المنزلي والفردي، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والجهوية.



واعتبر سفير اليابان ان انطلاق المشروع تزامنا مع حدث تنظيم مؤتمر طوكيو العالمي "تيكاد 8" في تونس يومي 27 و28 من أوت الجاري بمشاركة 50 مؤسسة اقتصادية يابانية، يمثّل مؤشرا ايجابيا وخطوة نحو تعاون اقتصادي مثمر مع تونس التي كسبت ثقة المستثمرين بأرضيتها الملائمة للاستثمار، وجهودها المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وتوفير الامكانيات اللوجستية، وفق تعبيره.ويأتي المشروع، وفق تصريح المديرة العامة لمشروع "سرايا" تونس، سعيدة بن سلامة، لـ"وات"، بعد اشغال بناء وتهيئة انطلقت منذ جانفي المنقضي بنسق ماراطوني، وكمشروع ريادي في افريقيا بعد مصر واوغندا وكينيا.وتمتد المساحة الجملية للمقسم الذي اقيم عليه المشروع حوالي 26 الف متر مربع، منها حوالي 7000 متر مربع مساحة مغطاة، تحتّل منها الوحدة الاولى المخصصة لتعبئة زيت الزيتون مساحة 1560 متر مربع، والتي ستنطلق في الإنتاج في موفى شهر نوفمبر القادم مع بداية موسم جني الزيتون بطاقة تشغيل 10 موظفين وعملة، فيما يحتلّ المصنع الثاني المختص في تصنيع مستحضرات التجميل مساحة 2550 مترا مربعا، وسينطلق نشاطه الفعلي في أواخر سبتمبر القادم باعتماد عديد المواد الأولية منها نواة التين الشوكي والنيرولي العطري.ويعزّز هذا المشروع الصناعي الثاني لمجمع "سرايا" (المشروع الأوّل في ولاية نابل) قائمة المشاريع اليابانية بتونس على ان تبلغ طاقته التشغيلية الأولية خلال السنة الحالية 60 موطن شغل ستتضاعف الى 300 موطن شغل في أفق 2025.وبانطلاق هذا المشروع، يرتفع عدد المؤسسات بالقطب الصناعي "نيوبارك" بالفجة الـى 14 مؤسسة ناشطة حاليا بالقطب، توفر حوالي 3 آلاف موطن شغل، منها مؤسسة يابانية اخرى (سوميتومي) ، وذلك من جملة 47 مؤسسة حصلت على مقاسم صناعية على مساحة 62 هكتارا وفق تصريح مدير عام القطب الصناعي جلال بلحاج خليفة لـ"وات".