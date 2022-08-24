المنتخب التونسي لكرة السلة جاهز لرفع التحدي" ( علي البنزرتي )"

تفتتح يوم الجمعة بقاعة محمد مزالي بالمنستيرمباريات المنتخب الوطني لكرة السلة في النافذة القادمة قبل الاخيرة في تصفيات كاس العالم 2023لكرة السلة. .

ويراهن المنتخب التونسي على كسب كل مقابلاته مع بداية الدور الثاني حتى يحافظ على حظوظه في التاهل عندما يخوض النافذة الاخيرة من التصفيات من 24 الى 26 فيفري المقبل من اجل مركز ضمن الخماسي الافريقي المتاهل الى كاس العالم 2023





وقال علي البنزرتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم ان المنتخب التونسي جاهز لرفع التحدي وانه بالروح الجماعية والانتصارية سيكسب بطل افريقيا الرهان.

واضاف ان المنتخب الوطني خاض 48 يوما من التحضيرات واجرى ثلاث مقابلات ودية تحضيرية مع منتخبي كوتديفوار (2)وجنوب السودان (1) وانه مدعو لخوض مقابلاته المتبقية بكل واقعية دون استسهال المهمة وهو مدعو لكسب المقابلات الست المتبقية وثلاث منها في المنستيرمشددا على ان الفوز يتحقق فوق الميدان بكل ما يتطلبه ذلك من عزيمة وانضباط وتطبيق لتعليمات المدرب. . .

وعلمت "وات " انه تم الاختيار رسميا على قائمة اللاعبين التالية لتمثيل المنتخب الوطني في مقابلات النافذة الرابعة التي تنطلق يوم الجمعة . /



عمر عبادة واشرف القنوني ومايكل رول ومراد المبروك وزياد الشنوفي وياسين التومي وصالح الماجري ومحمد حديدان وفراس الحياني ومختار غيازة ومكرم بن رمضان واسامة المرناوي

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وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب في دورة المنستير( النافذة الرابعة).

الجمعة 26 اوت 19:30

تونس - مصر

السبت 27 اوت 19:30

تونس - السنغال

الاحد 28 اوت 19:30

الكنغو - تونس







وقال علي البنزرتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم ان المنتخب التونسي جاهز لرفع التحدي وانه بالروح الجماعية والانتصارية سيكسب بطل افريقيا الرهان.واضاف ان المنتخب الوطني خاض 48 يوما من التحضيرات واجرى ثلاث مقابلات ودية تحضيرية مع منتخبي كوتديفوار (2)وجنوب السودان (1) وانه مدعو لخوض مقابلاته المتبقية بكل واقعية دون استسهال المهمة وهو مدعو لكسب المقابلات الست المتبقية وثلاث منها في المنستيرمشددا على ان الفوز يتحقق فوق الميدان بكل ما يتطلبه ذلك من عزيمة وانضباط وتطبيق لتعليمات المدرب. . .وعلمت "وات " انه تم الاختيار رسميا على قائمة اللاعبين التالية لتمثيل المنتخب الوطني في مقابلات النافذة الرابعة التي تنطلق يوم الجمعة . /عمر عبادة واشرف القنوني ومايكل رول ومراد المبروك وزياد الشنوفي وياسين التومي وصالح الماجري ومحمد حديدان وفراس الحياني ومختار غيازة ومكرم بن رمضان واسامة المرناويوفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب في دورة المنستير( النافذة الرابعة).الجمعة 26 اوت 19:30تونس - مصرالسبت 27 اوت 19:30تونس - السنغالالاحد 28 اوت 19:30الكنغو - تونس