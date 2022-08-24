كوفيد 19: عدد التلاقيح المنجزة في تونس يناهز 13 مليونا و234 ألف تلقيح الى حدود يوم 23 أوت الجاري

تلقى يوم الثلاثاء 23 اوت الجاري 688 شخصا التلقيح المضاد لكورونا منهم 416 تحصلوا على الجرعة الثالثة و108 تلقوا الجرعة الاولى، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم الاربعاء.





وأضافت وزارة الصحة في بلاغها التحييني بخصوص متابعة حملة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس 2021 إن العدد الإجمالي للتلاقيح المنجزة بلغ 13 مليونا و233 ألفا و854 تلقيحا إلى حدود يوم 23 أوت 2022وبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح الى حدود ذات التاريخ 6 ملايين و381 ألفا و550 شخصا يتوزعون الى 4 ملايين و690 ألفا و240 شخصا تحصلوا على جرعتي لقاح و1 مليون و691 ألفا و310 شخصا تلقوا جرعة واحدة (لقاح بجرعة وحيدة أو أصيب سابقا بكورونا).