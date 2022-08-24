كوفيد 19: عدد التلاقيح المنجزة في تونس يناهز 13 مليونا و234 ألف تلقيح الى حدود يوم 23 أوت الجاري


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 15:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تلقى يوم الثلاثاء 23 اوت الجاري 688 شخصا التلقيح المضاد لكورونا منهم 416 تحصلوا على الجرعة الثالثة و108 تلقوا الجرعة الاولى، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم الاربعاء.


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها التحييني بخصوص متابعة حملة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا التي انطلقت منذ شهر مارس 2021 إن العدد الإجمالي للتلاقيح المنجزة بلغ 13 مليونا و233 ألفا و854 تلقيحا إلى حدود يوم 23 أوت 2022

وبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح الى حدود ذات التاريخ 6 ملايين و381 ألفا و550 شخصا يتوزعون الى 4 ملايين و690 ألفا و240 شخصا تحصلوا على جرعتي لقاح و1 مليون و691 ألفا و310 شخصا تلقوا جرعة واحدة (لقاح بجرعة وحيدة أو أصيب سابقا بكورونا).


 
 
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251853



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 24 أوت 2022 | 26 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:04 12:29 05:44 04:11
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2433°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   