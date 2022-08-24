كأس تونس لكرة القدم: مباراتا الدور نصف النهائي يومي 2 و 4 سبتمبر


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 16:56 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء أنّ مباراتي الدور نصف النهائي لكأس تونس، نسخة فرحات حشاد، ستقامان يومي 2 و 4 سبتمبر القادم بملعب حمادي العقربي برادس.


وأوضحت الجامعة، أنّ مباراة الدور نصف النهائي الأول بين المستقبل الرياضي بالمرسى و الاتحاد الرياضي ببنقردان ستجرى يوم الجمعة 2 سبتمبر، فيما ستجرى مباراة الدور نصف النهائي الثاني بين النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي يوم الأحد 4 سبتمبر.
وقد حددت الجامعة التونسية لكرة القدم موعد الدور النهائي يوم السبت 10 سبتمبر بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.


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