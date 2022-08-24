تيكاد 8: الهيئة التونسية للاستثمار تعلن عن إطلاق الدليل الرقمي للمستثمر باللغة اليابانية

في إطار الاستعداد لانعقاد الدورة االثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD 8) ، في تونس يومي 27 و 28 أوت 2022 ، تتشرف الهيئة التونسية للاستثمار بدعم من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الإعلان عن إطلاق النسخة اليابانية من الدليل الرقمي للمستثمر على الرابط التالي:





تندرج هذه المبادرة في إطار اعتماد الوسائل الرقمية للإحاطة بالمستثمر كما تعكس أهمية المستثمرين اليابانيين بالنسبة لتونس.بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي بين تونس واليابان، تمت ترجمة الدليل الرقمي للمستثمر إلى اللغة اليابانية قصد تسهيل التواصل مع المستثمرين اليابانيين، ولتعزيز الجهود التي تبذلها مختلف هياكل دعم الاستثمار بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا سيما اليابانية منها.هذا ويجدر التذكير بأن الدليل الرقمي للمستثمر يهدف إلى توفير معلومات موجزة وموجهة خاصة فيما يتعلق بإطار الاستثمار في تونس وبالركائز الأساسية لمناخ الأعمال، بالإضافة إلى الإطار القانوني للاستثمار ونظام الصرف وآليات التمويل ونظام الحوافز والبنية التحتية للاستثمار وغيرها.كما يعتبر الدليل بمثابة أداة توجيهية للمستثمر حول مراحل تنفيذ المشروع، خاصة منها عمليات التصريح بالاستثمار، وتكوين المؤسسات، والحصول على التراخيص، وشروط الانتقاع بمنح وحوافز الاستثمار وغيرها، وذلك من خلال توفير توجيه مشخص لكل محور من الدليل الرقمي للمستثمر.