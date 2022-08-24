سليانة: الاحتفاظ برئيس مكتب بريد و4 أشخاص آخرين ينشطون ضمن شبكة لاختلاس أموال والتستر على ذلك


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 11:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس الثلاثاء، وبعد استشارة النيابة العمومية، بالاحتفاظ برئيس مكتب بريد باحدى العمادات التابعة لمعتمدية قعفور، و4 أشخاص آخرين ينشطون ضمن شبكة لاختلاس أموال الحرفاء المودعة بالبريد والتستر على ذلك، وفق ما افاد به مصدر أمني "وات"


وأضاف ذات المصدر أنه تم إدراج رئيس مكتب بريد ثان ورئيس مصلحة تفقد جهوي بالتفتيش، ينشطون ضمن نفس الشبكة مع تواصل الأبحاث في القضية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251838



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 24 أوت 2022 | 26 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:04 12:29 05:44 04:11
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2433°-2434°-2534°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   