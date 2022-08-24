سليانة: الاحتفاظ برئيس مكتب بريد و4 أشخاص آخرين ينشطون ضمن شبكة لاختلاس أموال والتستر على ذلك

قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، مساء أمس الثلاثاء، وبعد استشارة النيابة العمومية، بالاحتفاظ برئيس مكتب بريد باحدى العمادات التابعة لمعتمدية قعفور، و4 أشخاص آخرين ينشطون ضمن شبكة لاختلاس أموال الحرفاء المودعة بالبريد والتستر على ذلك، وفق ما افاد به مصدر أمني "وات"







وأضاف ذات المصدر أنه تم إدراج رئيس مكتب بريد ثان ورئيس مصلحة تفقد جهوي بالتفتيش، ينشطون ضمن نفس الشبكة مع تواصل الأبحاث في القضية.



