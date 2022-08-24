البطولة الافريقية للسباحة: تونس ترفع رصيدها الى 14 ميدالية


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 10:06 قراءة: 0 د, 51 ث
      
عززت تونس رصيدها بميداليتين في نهاية اليوم الرابع من منافسات البطولة الإفريقية للسباحة أكابر و كبريات المقامة بالمسبح الأولمبي برادس، بفضل فضية عدنان الباجي في سباق 50 م سباحة على الصدر بتوقيت 28 ث و 2%، وبرونزية لمنتخب السيدات في سباق 4 ×100م سباحة حرة تتابع بتوقيت 4 دق و3ث و 49%.


وبلغت الحصيلة الاجمالية للمشاركة التونسية 14 ميدالية، بواقع 1 ذهبية و 6 فضيات و 7 برونزيات، لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة في جدول توزيع الميداليات.
وفي ما يلي جدول توزيع الميداليات اثر نهاية اليوم الرابع:
جنوب افريقيا: 18 ذهبية و 5 فضية و 9 برنزية.

الجزائر: 8 ذهبية و 9 فضية و 3برنزية.
مصر : 6 ذهبية و 8 فضية و 11برنزية.
تونس: 1 ذهبية و 6 فضية و 7 برونزية
غانا: 1 ذهبية و 1 فضية
جزر موريس: 3 فضية.
السينغال: 1 فضية و 2 برونزية.
السودان: 1 فضية و 1برنزية
أنغولا: 1 برونزية.

وتختتم اليوم الأربعاء السباقات في مسبح رادس على أن يسدل الستار يوم غد الخميس بإجراء سباقات المياه الحرة بشاطئ قمرت إنطلاقا من التاسعة صباحا.


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