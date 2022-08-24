سليانة: وجيهة الجندوبي تقدم مسرحيتها big bossa أمام جمهور غفير


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 09:52 قراءة: 0 د, 40 ث
      
صعدت الممثلة وجيهة الجندوبي، ليلة أمس الثلاثاء، على ركح الموقع الأثري بمعتمدية مكثر لتقدم مسرحيتها "big bossa " أمام جمهور غفير، بلغ حوالي الفي شخص، في إحدى سهرات مهرجان مكتريس الدولي في دورته ال50


دخلت وجيهة الجندوبي، على ركع الموقع الأثري برداء أسود لتبدع من خلال تقمص شخصيات مختلفة تحمل مشاهد متنوعة تشبه واقعهم.

وتناولت المسرحية جملة من المواضيع المرتبطة بالواقع السياسي الراهن للمجتمع التونسي والعلاقة القائمة بين الشخصية الرئيسية وهي "جليلة" التي تم تعيينها وزيرة في الحكومة مع زوجها "عبد الجليل"، مع تقديم واقع العلاقة القائمة بينهما، وإختتمت المسرحية على أنغام "بأكتب اسمك يا بلادي" وسط تصفيق حار من قبل جمهور مهرجان مكتريس.


وأكد عدد من الحاضرين ممن إستقت صحفية"وات" بالجهة أراءهم ان برنامج مهرجان مكتريس لهذه السنة ثري ومتنوع ويتماشي مع مختلف الشرائح العمرية ليشمل عروض موسيقية ومسرحية وحتى عروض موجهة للأطفال

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