سيدي بوزيد: حجز 105 قنطارات من مادة الفارينة المدعمة لدى ث03 مخابز بمعتمدية سيدي علي بن عون

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Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 09:37 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، مساء امس الثلاثاء، من حجز 105 قنطارات من مادة الفارينة المدعمة لدى 03 مخابز مصنفة صنف "أ" خبز حجم كبير بمعتمدية سيدي علي بن عون، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح ل(وات).


وأوضح عبادة أن عملية الحجز تأتي بعد تعمّد أصحاب المخابز الإخلال بنسق التزويد من خلال غلق المخبزة دون أي موجب أو التوقف عن صنع الخبز في وقت مبكّر خلافا لمقتضيات قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.

وبين انه تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 علاوة على استصدار عقوبة إدارية متمثلة في تغيير تصنيف المخابز المذكورة إلى الصنف "ج".



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