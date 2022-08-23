المريضة المقيمة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر يشتبه مبدئيا في اصابتها بمرض لخر وليس بفيروس "جدري القردة" (المدير الجهوي للصحة بصفاقس)


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 20:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
توضيحا لما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في اصابة فتاة اصيلة معتمدية الحنشة التابعة لولاية صفاقس، بجدري القردة، افاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الفتاة البالغة من العمر 20 سنة تقيم حاليا بقسم الامراض السارية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر اثر اصابتها بطفح جلدي يشتبه مبدئيا أن يكون ما يعرف بمرض "العنقود" وليس جدري القردة


وأضاف ذات المصدر الطبي، انه للتأكد بشكل قطعي من إصابة هذه الفتاة بفيروس جدري القردة من عدمه، سيتم القيام بالتحاليل التكميلية اللازمة واجراء تحليل بيولوجي "بي سي آر" في غضون الساعات القليلة القادمة، مشيرا الى ان المعطيات الاولية اثبتت ان هذه الحالة ليست وافدة من الخارج ولم تقم باي اتصالات مع احد اقاربها العائدين من الخارج

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