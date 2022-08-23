سير المرافق العمومية والوضع الاقتصادي و الاجتماعي محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

مثّل سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان وفق بلاغ اعلامي .

كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهو من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود،حسب نص البلاغ.



وشدّد رئيس الدولة، كذلك، على الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي لأن المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها.من جهة أخرى، أثار رئيس الجمهورية مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم، وأكّد أنه "من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى في حين قد يكون بريئا، كما أنه من غير المقبول أن عددا من المتهمين يتعللون بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب، فالإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل لا أن يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة".و تطرق ايضا إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون، في ظل استشراء ظاهرة الاحتكار وظاهرة اختفاء بعض البضائع الحيوية في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين، ولوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية لأن تقوم بدورها والمرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي ولكن لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة حسب ما جاء في نص البلاغ.