وزارة الدّاخلية: إغلاق عدد من الطرقات بالعاصمة وضواحيها بمناسبة انعقاد ندوة "تيكاد 8 "

أعلنت وزارة الدّاخلية، عن إغلاق عدد من الطّرقاتّ، بداية من يوم الخميس 25 أوت إلى غاية يوم الأحد 28 من نفس الشهر، من السّاعة السّادسة صباحا الى الساعة الحادية عشرة ليلا، وذلك بمناسبة احتضان تونس لفعاليّات الدورة الثّامنة لندوة طوكيو الدّولية للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8" يومي 27 و28 أوت الجاري، بقصر المؤتمرات بالعاصمة.





وأوردت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه يمنع جولان جميع أصناف الشاحنات والعربات الثقيلة والعربات المقلّة للمواد الخطرة بكامل الطريق الوطنيّة رقم 9 (طريق تونس المرسى) – طريق الزاد 4 (شارع المغرب العربي) – كامل الطريق السريعة والسياحية قمرت – الطريق السريعة الشمالية (طريق تونس حلق الوادي) في جزئه الممتد من قنطرة رادس إلى غاية محطة تونس البحرية.ودعت أصحاب الشاحنات والعربات الثقيلة والعربات المقلة للمواد الخطرة المتنقلة بين المحور شمال جنوب اتباع المسالك التالية:بالنسبة الى القادمين من الوطنية رقم 1: مفترق بو مهل – مفترق بو جردقة – طريق نعسان – الطريق الحزامية فوشانة سيدي حسين – الطريق الشعاعية X – طريق المنيهلة في اتجاه برج الطويل.أمّا بالنسبة الى القادمين من الوطنيّة رقم 8: مفترق برج الطويل – طريق المنيهلة – الطريق الشعاعية X – الحزامية سيدي حسين فوشانة – طريق نعسان – مفترق بو مهل في اتجاه الوطنية رقم 1، كما يُمكن استعمال الطريق الوطنية رقم 8 لقاصدي المنطقة الصناعية الشرقية 1 و2 فقط.كما أفادت الوزارة، بأنه تقرّر اتخاذ الإجراءات المرورية الإستثنائية التالية، بداية من يوم السبت 27 أوت الجاري من الساعة السابعة صباحا إلى غاية نهاية فعاليات الندوة:أولا: يمنع جولان العربات بطريق الزاد 4 في جزئه الممتدّ بين شارعي الحبيب بورقيبة والجمهورية.ثانيا: يمنع جولان العربات بشارع محمد الخامس في جزئه الممتدّ بين ساحة 14 جانفي وشارع العربية السعودية.ثالثا: يمنع جولان العربات بالطريق الوطنيّة رقم 9 والطريق السياحية قمرت والطريق الرئيسية للبحيرة .رابعا: يحجر الوقوف والتوقف بالأنهج والشوارع التالية يومي السبت والأحد 27 و28 اوت الجاري، من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا: شارع الحبيب بورقيبة - شارع جان جوراس - شارع فلسطين - شارع الهادي نويرة - شارع الحرية - شارع باريس - الطريق الرئيسية للبحيرة - شارع الطيب المهيري المرسى - شارع الجمهورية المرسى.وبينت الوزارة في بلاغها، أنّه يمكن التنقل بالنسبة الى القادمين من الضاحية الشمالية كالتالي:- للوصول إلى وسط العاصمة المرور عبر السريعة الشمالية (طريق حلق الوادي).- للوصول إلى الضاحية الغربية المرور عبر السريعة الشمالية (طريق حلق الوادي) مفترق الزاد 4 شارع بورقيبة، شارع المنصف باي، ساحة الجلاز، باب سيدي قاسم في اتجاه السريعة الغربية.- للوصول إلى الضاحية الجنوبية المرور عبر السريعة الشمالية (طريق حلق الوادي) ثم قنطرة رادس حلق الوادي.أما بالنسبة الى القادمين من الوطنيّة رقم 8 ، فقد أوردت الوزارة أنه يكون كالتالي:- للوصول إلى وسط العاصمة المرور عبر الطريق الشعاعية X ثم محول أريانة اتجاه ساحة باستور ثم شارع الحرية فشارع الحبيب ثامر.- للوصول إلى الضاحية الشمالية المرور عبر الوطنية رقم 10.- للوصول إلى الضاحية الجنوبية استعمال الطريق الشعاعية X ثم ساحة باب سعدون فشارع 9 أفريل ومنه في اتجاه المخرج الجنوبي للعاصمة.وفي ما يتعلق بالقادمين من الضاحية الجنوبية، افادت الوزارة بأنه:- للوصول إلى وسط العاصمة المرور بساحة الجلاز وشارع المنصف باي ونهج سعد زغلول.- للوصول إلى الضاحية الشمالية المرور عبر قنطرة رادس ثم الطريق السريعة الشماليّة (طريق حلق الوادي).وأكدت الوزارة أنه يستحسن إرجاء الأنشطة المبرمجة بوسط العاصمة وغير الضرورية إلى أوقات لاحقة. داعية كافة قاصدي مطار تونس قرطاج الى ضرورة اتخاذ الإحتياطات اللازمة للوصول في المواعيد المحددة وتفادي أي تأخير.وشددت على أنّها تعول على حسن تفهم مستعملي الطريق لاحترام هذه الإجراءات، وأنها وضعت كل الإمكانيّات البشرية والمادية لإرشاد المواطنين عن طريق الأرقام التّالية:71.960.44871.343.20171.342.787