سليانة: إضراب عام قطاعي جهوي في جميع المؤسسات الصحية بالجهة كامل يوم 6 سبتمبر المقبل


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 18:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن الدخول في إضراب عام قطاعي جهوي في جميع المؤسسات الصحية بولاية سليانة كامل يوم 6 سبتمبر القادم، إحتجاجا على تهميش القطاع الصحي بالجهة من قبل سلطة الاشراف.


وأوضح الاتحاد في بيانه أنه تقرّر تنفيذ الإضراب على خلفية عدم تسديد الشغورات الحاصلة في أطباء الاختصاص، وتوفير المعدات اللازم،ة وتحديدا آلة المفراس (معطلة منذ 7 أشهر تقريبا) لإسداء الخدمات الضرورية لأبناء الجهة.
يذكر أن هيئة قطاعية قد إنعقدت يوم السبت المنقضي بمقر الإتحاد بمدينة سليانة وضمّت الكتاب العامين للنقابات الأساسية للصحة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251814



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 23 أوت 2022 | 25 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
28°
 Babnet32° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2532°-2331°-2434°-2434°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   