سليانة: إضراب عام قطاعي جهوي في جميع المؤسسات الصحية بالجهة كامل يوم 6 سبتمبر المقبل

أعلن الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن الدخول في إضراب عام قطاعي جهوي في جميع المؤسسات الصحية بولاية سليانة كامل يوم 6 سبتمبر القادم، إحتجاجا على تهميش القطاع الصحي بالجهة من قبل سلطة الاشراف.







وأوضح الاتحاد في بيانه أنه تقرّر تنفيذ الإضراب على خلفية عدم تسديد الشغورات الحاصلة في أطباء الاختصاص، وتوفير المعدات اللازم،ة وتحديدا آلة المفراس (معطلة منذ 7 أشهر تقريبا) لإسداء الخدمات الضرورية لأبناء الجهة.

يذكر أن هيئة قطاعية قد إنعقدت يوم السبت المنقضي بمقر الإتحاد بمدينة سليانة وضمّت الكتاب العامين للنقابات الأساسية للصحة.



