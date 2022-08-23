زغوان: إمهال المقاولة المكلفة بمشروع توسعة المستشفى الجهوي 15 يوما لاستئناف الأشغال المتوقفة منذ جانفي الماضي


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 17:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ ولاية زغوان جلسة عمل حول مشروع توسعة المستشفى الجهوي بزغوان المتوقفة منذ شهر جانفي الماضي بسبب صعوبات مالية تمر بها المقاولة المكلفة، وتقرّر على إثرها إمهال المقاولة 15 يوما لاستئناف الأشغال والالتجاء إلى فسخ العقد في حال أخلّت بوعودها، المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بزغوان عامر بوعزيز...


وأوضح بوعزيز، لـ"وات"، أن الجلسة التأمت بإشراف الوالي، محمد العش، وحضور ممثل الباعث العقاري والهياكل المتدخلة، وتم خلالها تشخيص أسباب تعطّل المشروع، وكيفية معالجة الصعوبات التي حالت دون انتهاء الأشغال، وتداعيات هذا التأخير على خزينة الدولة.



من جانبه، أوضح مدير المستشفى، نجيب غرس الله، لـ"وات"، أن هذا المشروع الذي تبلغ كلفة إنجازه حوالي 5.3 مليون دينار، قد انطلقت أشغاله منذ 2016 ويتضمن إحداث أقسام جديدة للقلب والشرايين، وتقويم الأعضاء، وقاعة عمليات، وإعادة تهيئة بعض الأقسام الأخرى لتسهيل الخدمات الطبية للمرضى.
واعتبر أن تعطّل الأشغال طيلة هذه المدة ستتسبب في ارتفاع كبير في كلفة التجهيزات الطبية التي تعتزم إدارة المستشفى بالتنسيق مع وزارة الإشراف على اقتنائها على ضوء هذه التوسعة.

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