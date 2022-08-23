بن عروس: انطلاق نشاط مركز العمل عن بعد بحمام الأنف

دخل مركز العمل عن بعد بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس حيز العمل الفعلي، بعد تركزي مؤسسة ناشئة بالفضاء المخصّص لاستقطاب أصحاب الأفكار التكنولوجية المجدّدة وشروعها في العمل في مجال التكنولوجيات الجديثة للمعلومات والاتصال.





وقال رئيس بلدية حمام الأنف، محمد العياري، في تصريح لـ"وات"، أن المركز يعدّ من أهم المنشآت التي تم تركيزها بالمنطقة، وهو مجهز بأحدث أدوات العمل و الاتصال، ويسعى لاستقطاب أصحاب المشاريع المجدّدة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة، ودفع التنمية المحلية بمنطقة حمام الأنف، وتشجيع أصحاب الأفكار الرائدة، وأيضا إحداث ديناميكية بالجهة، وتطوير النظام الرقمي بولاية بن عروس.ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، ان يشهد الفضاء خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة مؤسسة ناشئة جديدة بعد نيلها المصادقة الفنية على الانتصاب وذلك فور الانتهاء من استكمال كامل الإجراءات والتراتيب الإدارية المطلوب القيام بها للانتفاع بهده الخدمة والانتصاب بالفضاء.وتشغل المؤسسة المنتصبة بفضاء مركز العمل عن بعد قرابة 30 اطارا بين مهندسين وتقنيين، وتعمل بالشراكة مع مؤسسات عالمية عملاقة في مجال الاتصالات الحديثة.يذكر أن التكلفة الإجمالية لمركز العمل عن بعد بجهة حمام الأنف من ولاية بن عروس قدّرت بنحو 2 مليون و229 الف دينار، ويهدف المشروع لإضفاء حركية اقتصادية محليّة على منطقة حمام الأنف، وتشجيع الباعثين الشبان على المبادرة الخاصة، والمساهمة في التنمية المحلية وتنمية قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، اضافة الى دعم قطاع الصناعات التقليدية والمهن الصغرى، ودعم البنية الأساسية، وتحسين ظروف العيش.