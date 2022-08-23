كرة اليد - فاطمة الفوراتي رئيسة لمكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية

قرّر المكتب الجامعي لكرة اليد تعيين مكاتب وقتية في كلّ من الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية والرابطة الجهوية للوسط والوسط الشرقي تشرف على تسيير هذه الرابطات الى حين موعد الجلسة العامة العادية القادمة للجامعة وذلك في إطار هيكلة الرابطات وطنيا وجهويا وتعزيزها بالكفاءات ضمانا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في أفضل الظروف حسب ما جاء في بلاغ الجامعة.







واعلنت الجامعة عن تركيبة المكاتب الوقتية حيث تراس مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية ( فاطمة الفوراتي ) . ويذكر ان فاطمة الفوراتي تملك تجربة ثرية في الرياضة النسائية والتسيير الرياضي عامة والعمل الجمعياتي وسبق ان تحملت مسؤولية رئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية.

ومن جهة اخرى يراس مكتب رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد ( أحمد المبروك )

كما تم تعيين فيصل معلال رئيسا لللجنة الجهوية للتحكيم . وتم ايضا تعيين سامي العايب مستشارا فنيا جهويا



وافاد المكتب الجامعي أنه سيتم في الأيام القادمة هيكلة وتعزيز باقي الرابطات حتى تكون على أتمّ الجاهزية لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.







واعلنت الجامعة عن تركيبة المكاتب الوقتية حيث تراس مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية ( فاطمة الفوراتي ) . ويذكر ان فاطمة الفوراتي تملك تجربة ثرية في الرياضة النسائية والتسيير الرياضي عامة والعمل الجمعياتي وسبق ان تحملت مسؤولية رئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية.ومن جهة اخرى يراس مكتب رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد ( أحمد المبروك )كما تم تعيين فيصل معلال رئيسا لللجنة الجهوية للتحكيم . وتم ايضا تعيين سامي العايب مستشارا فنيا جهوياوافاد المكتب الجامعي أنه سيتم في الأيام القادمة هيكلة وتعزيز باقي الرابطات حتى تكون على أتمّ الجاهزية لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.