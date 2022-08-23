توزر: استعدادات حثيثة لتأمين عودة مدرسية لأكثر من 25 ألف تلميذ

تستعد المؤسسات التربوية في ولاية توزر لتأمين عودة نحو 25 ألفا و277 تلميذا الى مقاعد الدراسة خلال العام الدراسي 2022-2023 من بينهم 13 ألفا و749 في المرحلة الابتدائية، حيث تقدّر حاليا نسبة جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال تلاميذها بنحو 85 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للتربية محمد الدريدي.

وبيّن الدريدي، في تصريح لـ"وات"، أنه استعدادا لتأمين العودة المدرسية تم عقد جلسة عمل مطلع هذا الأسبوع أتت على مختلف الجوانب المرتبطة بالسنة الدراسية، مشيرا الى أن عدد المدرسين بالجهة يقدّر بحوالي 1877 يتوزعون على 50 مدرسة ابتدائية، و27 مؤسسة بين اعدادي وثانوي.





وبيّن، في ما يتعلق بالنقل المدرسي، أنه وبالنظر الى طابع الولاية الحضري فلا وجود لإشكاليات تتعلق بالنقل المدرسي، ملاحظا أن الصعوبات التي تم حصرها تتعلق بالحراسة وتأمين محيط المؤسسات التربوية، والربط بشبكات التطهير، مع ضبط برنامج لتنفيذ حملات تنظيف وتهيئة للمؤسسات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل العودة المدرسية.

ومن المقرّر أن يشمل برنامج المساعدات المدرسية حوالي 8 آلاف تلميذ وأكثر من ألف طالب، وذلك في شكل مساعدات مالية، وفق المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، محمد بوحوش، الذي أوضح لـ"وات" أن المساعدات تهمّ كذلك كامل السنة الدراسية بتقديم مساعدات ظرفية على غرار العلاج المجاني، والتكفّل باقتناء المواد المدرسية وبالنقل المدرسي، بالإضافة الى المساعدات التي تقدمها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي من خلال محفظات مجهزة.



