تيكاد 8: مدينة العلوم بتونس تحتضن من 24 الى 26 أوت تظاهرات علمية يؤثثها خبراء وشخصيات علمية من تونس واليابان ودول افريقية

تحتضن مدينة العلوم بتونس من 24 الى 26 أوت الجاري سلسلة تظاهرات علمية سيؤثثها خبراء ومختصون وشخصيات علمية من تونس واليابان وعدد من الدول الافريقية، وذلك بمناسبة انعقاد النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي حول التنمية الإفريقية "تيكاد 8" بتونس يومي 27 و28 أوت 2022.





وستنطلق هذه التظاهرات بتنظيم ملتقى افريقيا واليابان حول المجتمع والعلم والتكنولوجيا يومي 24 و25 أوت الجاري ببادرة من "مؤسسة أتلاس" وجامعة قرطاج وقطب برج السدرية والوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، حسب ما صرّح به المكلف بالاعلام بمدينة العلوم بتونس، حسان الطاهري.ولفت الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أن ملتقى افريقيا واليابان حول المجتمع والعلم والتكنولوجيا الذي سيلتئم تحت شعار "الاستثمار في المعرفة من اجل افريقيا جديدة"، سيتناول محاور عدة من بينها تكنولوجيا الصحة والطاقة والماء.ويشمل البرنامج أيضا تظاهرة "كيبوكيوب اكاديمي" التي ينظمها يوم 25 أوت الجاري مكتب شؤون الفضاء الخارجي لمنظمة الامم المتحدة في "فيانا" ووكالة الفضاء اليابانية، وهي عبارة عن لقاء تكويني في مجال تكنولوجيا الاقمار الصناعية المكعبة سيؤمنه خبراء ومختصون من اليابان ويستهدف الطلبة والباحثين التونسيين والاجانب.وسيكون للمهتمين بعلوم الفلك والفضاء موعدا يوم 26 أوت مع المؤتمر العلمي "اس اس اي ال" وهو من تنظيم مخبر التجديد في خدمات الفضاء الذي يضم مؤسسات جامعية وشركات يابانية في المجال، وبالتعاون مع الجمعية التونسية للفضاء ومدرسة المهندسين الخاصة espita.وسيتم، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على أهمية تكنولولجيا الفضاء والجغرفة الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة، الى جانب استعراض اهم التجارب السابقة للافارقة والأسيويين في المجال.ويوم 26 أوت الجاري سينتظم بمدينة العلوم بتونس المؤتمر الافريقي الياباني للتعاون في تكنولوجيا الاقمار الصناعية المكعبة، الذي من المنتظر أن يفتتحه نائب رئيس الوكالة اليابانية للفضاء، ياسو ايشي، حسب الطاهري الذي أشار الى ان هذا المؤتمر الافريقي الياباني يأتي ببادرة من وكالة الفضاء اليابانية وجامعة طوكيو ومركز "كيوشو" للتكنولوجيا ومدينة العلوم بتونس والجمعية التونسية للفضاء والمدرسة الجامعية الخاصة espita وبدعم من اللجنة الوطنية للفضاء ومؤسسة "تلنات".وسيستعرض المؤتمر الافريقي الياباني للتعاون في تكنولوجيا الاقمار الصناعية المكعبة مدى تقدم برامج تطوير واطلاق واستغلال الاقمار الاصطناعية المكعبة "كيوبسات" من طرف عدد من الدول الافريقية على غرار تونس ومصر وكينيا وجزر الموريس.ويتخلل هذا اللقاء كلمة عن بعد لرائد الفضاء الياباني كويشي واكات وحوار بين ممثلين عن منظمات افريقية مختصة ومدير تطبيقات الفضاء في منظمة الأمم المتحدة، لوك سان بيار، حول سبل التعاون مع تونس وافريقيا لتعزيز استغلال تكنولوجيا الفضاء في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والبيئية.وسيلتئم، بمناسبة المؤتمر، معرض علمي تشارك فيه مدينة العلوم بتونس بجناح يقدم مشروع المرصد الفلكي التربوي ومشروع القباب الفلكية التي تعتزم مدينة العلوم احداثها داخل فروعها بالجهات، اضافة الى تجديد محتوى فضاء الكون الذي يعمل على تقريب وتبسيط علم الفضاء وعلم الفلك لزوار المدينة.وأكد المكلف بالاعلام بمدينة العلوم بتونس أن تنظيم سلسلة هذه التظاهرات يندرج في اطار انفتاح تونس على الشراكة والتعاون الدولي مع البلدان الصديقة والمتقدمة علميا وتكنولوجيا والبلدان الافريقية الشقيقة الطامحة الى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مبينا ان هذه الفقرات العلمية ترمي الى تكريس مبدأ العمل التشاركي وتطوير الخبرات وتنمية الكفاءات في المجال العلمي والتكنولوجي والحرص على تبادل التجارب الناجحة في مختلف المجالات العلمية.