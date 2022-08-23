جامعة كرة اليد تسلط عقوبة الايقاف لمدة سنتين ضد رئيس جمعية اريانة ورئيسة مقرين الرياضية بسبب اللجوء الى محاكم الحق العام

قررت اللجنة المركزية للتاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة الايقاف عن اي نشاط رياضي يتعلق بكرة اليد لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية قدرها الفي دينار ضد كل من رئيس الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة محمد بليش ورئيسها الشرفي فيصل بن جعفر ورئيسة مقرين الرياضية لكرة اليد هناء القناوي.







واشارت الجامعة في بلاغ صادر يوم الثلاثاء الى ان هذه العقوبات تاتي على خلفية نشر المسؤولين الثلاثة قضايا لدى محاكم الحق العام ضد الجامعة التونسية لكرة اليد ورفضهم التنازل وسحب القضايا المنشورة بطريقة ودية واصرارهم على مواصلة التقاضي في مخالفة للقوانين العامة للجامعة واللوائح الدولية (الاتحادان الدولي والافريقي لكرة اليد) التي تمنع بصفة باتة اللجوء لمحاكم الحق العام ضد الهياكل الرياضية.





