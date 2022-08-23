سيدي بوزيد: الإعلان عن مشروع "حقوقي...كرامتي" لفائدة 100 عاملة بالقطاع الفلاحي بالجهة


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 13:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أُعلن، اليوم الثلاثاء، بولاية سيدي بوزيد، بحضور ممثلين عن السلط الجهوية والمحلية وعدد من الادارات العمومية المعنية بقطاع المرأة والمنظمات والجمعيات، عن مشروع لفائدة 100 مرأة عاملة بالقطاع الفلاحي سيتواصل على امتداد 4 اشهر ويحمل اسم
"حقوقي...كرامتي"، وذلك ببادرة من جمعية "سليمة"، وتمويل من الاتحاد الاوروبي.


وبيّنت منسقة المشروع ريم نصيري، في تصريح لـ"وات"، ان هذا المشروع يهدف إلى مزيد النهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي مشيرة إلى أنه تم في إطاره اختيار 100 مرأة من معتمديات سيدي بوزيد الغربية، وسيدي بوزيد الشرقية، والمزونة، وجلمة.


وأضافت ان المشروع يتضمن أنشطة تحسيسية حول القانون عدد 58 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، وتصوير فيلم عن حياة المرأة الريفية وعرضه مع النقاش، بالاضافة الى دفع مستحقات التأمين لـ100 امرأة عن مختلف المخاطر التي تتعرض لها المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي.
وأعلنت أنه سيتم أيضا في اطار هذا المشروع إنشاء تعاضدية فلاحية تضمّ العاملات المعنيات، ويتم من خلالها ترويج منتوجاتهن، وفق تأكيدها.

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