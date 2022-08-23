منوبة: العرض المسرحي "حسين في بيكين" يشد جمهور وادي الليل

كان لجمهور وادي الليل، مساء امس الاثنين، موعد مع المسرح في ثالث امسيات الدورة 26 من المهرجان الصيفي، التي نظمتها الجمعية الوطنية للطفل والاسرة ولاول مرة بالتعاون مع بلدية المكان، بالملعب البلدي بالمنطقة.





سيد الركح كان الفنان والممثل مقداد السهيلي بعرضه "حسين في بيكين" اين سافر بمخيلة ضيوفه وجمهوره في رحلة بين ثنايا الواقع التونسي والعربي، وصور هزلية اجتماعية عرضت تفاصيل حياة المواطن التونسي بتناقضاتها ضمن إطار مضحك ومسلّ، استحضر فيها عديد الطرائف والمواقف باسلوب نقدي ساخر.وبين الغناء والرقص والاداء المسرحي ، استطاع السهيلي شدّ انتباه الجمهور الى اخر العرض، بتفاعل متفاوت مع بعض الرسائل النقدية التي تناولت جميع الجوانب من سياسة واعلام وثقافة وادارة وقانون، ومررها الممثل الى مختلف الفئات العمرية الحاضرة في الجمهور، كاشفا الستار عن امراض المجتمع سلوكاته وهنّاته.الفنان السهيلي اعتبر ان جمهور وادي الليل بذل مجهودا بالتركيز الكبير في قصته المسرحية التي بقدر ما احتوت فكاهة ومواقف مضحكة، تضمنت مواقف ورسائل نقدية تفاعل معها وهذا الاهم بنظره، واشار الى حسن التنظيم، وخاصة بتنظيم العرض في الملعب البلدي، بالاضافة الى العوامل اللوجيستية المساعدة على نجاح العرض من انارة وصوت وغيرها.من جهتها، اكدت مديرة مهرجان وادي الليل ورئيسة لجنة الثقافة والتربية بالبلدية، رفيعة بوذينة ل"وات"، ان جمهور وادي الليل اثبت بحضوره العرض المسرحي الى اخره وتفاعله مع السهيلي، تذوقه لكل الفنون، وتعطشه الكبير لمثل هذه الانشطة الثقافية الصيفية التي تكون متنفسه الوحيد..واشارت الى ان المهرجان الذي تنظمه الجمعية الوطنية للطفل والاسرة، وتدعمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة، وباسهام من بلدية وادي الليل ثم الولاية، تضمن 07 عروض مسترسلة كانت بدايتها بعرض "جربي ونصّ" لشريف علوي، ثم عرض راب ل"ديدجي كوستا" الذى كان مفاجاة المهرجان من خلال الاقبال الكبير من شباب المنطقة، وعدد من العروض الاخرى منها حفل وردة الغضبان الذي سيختتم الدورة.يشار الى ان عددا من مكونات المجتمع المدني بالمنطقة، قد طالبت ادارة المهرجان ببرمجة سهرات في العمادات القريبة على غرار الرياض، وذلك في اطار تمكين جميع الاهالي من الانشطة الثقافية التي غالبا ما تلاقي اقبالا كبيرا.