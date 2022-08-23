متابعة للوضع الوبائي بالجهات: الثلاثاء 23 أوت

قابس: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع الى 9 اصابات بقابس الجنوبية، و7 بوذرف، واصابتين بقابس المدينة، وذلك من مجموع 118 عيّنة تحليل.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" في ولاية قابس منذ بداية الجائحة 32181 مصابا تجاوز 32100 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 81 حالة نشيطة تتوزع الى 45 اصابة بقابس الجنوبية، و12 بمطماطة الجديدة، و9 اصابات بوذرف، و8 بمارث، واصابتين بكل من قابس المدينة ودخيلة توجان، واصابة واحدة بكل من غنوش وقابس الغربية والمطوية.ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام كوفيد بمستشفيات الجهة 8 مرضى، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" 15 اصابة لكل 100 الف ساكن.