المركز الفني للنسيج : تونس تحتاج إلى الاستثمار في العلامات الشهيرة و اطلاق حملة تأثير للتموقع جيدا ضمن سوق الملابس الأوروبية

تحتاج تونس إلى اعتماد 5 مسارات للاستفادة من السوق الأوروبية للملابس من بينها التموقع على مستوى تصنيع العلامات الشهيرة وإطلاق حملة للتأثير والتفاوض مع الأطراف المعنية خاصة بعد تسجيل تحسن في صادرات القطاع بنسبة 48ر23 بالمائة مع موفي جوان 2022 .





وتأتي هذه التوصيات التي ضمنها المركز الفني للنسيج ضمن نشريته حول التجارة الخارجية للملابس والنسيج لشهر أوت 2022، والصادرة أمس الاثنين، في إطار العمل على المحافظة على النتائج المحققة والاستفادة من انعكاسات الحرب بين روسيا واوكرانيا على مستوى التزويد.ويجابه الاتحاد الأوروبي ، منذ اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا، ارتفاعا لمؤشر التضخم والاستهلاك بفعل ارتفاع أسعار النقل البحري والجوي إلى جانب ارتفاع كلفة الانتاج بما أثر على اختيارات المستهلك وعلى خيارات أصحاب القرار الأوروبيين .وأوصي المركز أيضا، بضرورة توفير مرافقة ذاتية للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم في تونس وفي أقرب الآجال في ظل التصريح بالاستثمار في 343 مشروعا بقيمة 9ر97 مليون دينار.وشدد المركز على ضرورة جذب المستثمرين المحتملين في إطار اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم توقيعه خلال شهر فيفري 2019.وأبرز أن تونس تحتاج إلى إطلاق حملة اتصالية لتحسين صورة قطاع الملابس والنسيج في إطار تشاوري يجمع بين المركز الفني للنسيج و الجامعة التونسية للنسيج والملابس ومركز تونس للنهوض بالصادرات.