ندوة على هامش ندوة طوكيو الدولية "تيكاد 8" حول التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة

تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار المشاركة في الفاعليات الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" ندوة تفاعلية حول التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية يوم الجمعة 25 أوت الجاري بمقر المركز الدولي للدراسات والبحوث والتوثيق حول الإعاقة بقمرت بداية من الساعة الثامنة النصف صباحا.









وتمثل الندوة حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية ملتقى للنقاش حول التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة والعلوم التشاركية في خدمة احتياجات المجتمع.





كما تعد هذه الندوة فرصة للتعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميدانيين من الإطارات الاجتماعية والطبية واستعمال الوسائل الحديثة في التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات السلوكية لتيسير الادماج الاقتصادي والاجتماعي الفعلي.



ويهدف هذا الملتقى بالخصوص الى تكوين رؤية مشتركة بين مجموعة من الخبراء من مختلف الهياكل الدولية والوطنية والجامعية والمجتمع المدني.







وتمثل الندوة حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية ملتقى للنقاش حول التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة والعلوم التشاركية في خدمة احتياجات المجتمع.كما تعد هذه الندوة فرصة للتعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميدانيين من الإطارات الاجتماعية والطبية واستعمال الوسائل الحديثة في التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات السلوكية لتيسير الادماج الاقتصادي والاجتماعي الفعلي.ويهدف هذا الملتقى بالخصوص الى تكوين رؤية مشتركة بين مجموعة من الخبراء من مختلف الهياكل الدولية والوطنية والجامعية والمجتمع المدني.