ندوة على هامش ندوة طوكيو الدولية "تيكاد 8" حول التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 12:29 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار المشاركة في الفاعليات الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" ندوة تفاعلية حول التجديد والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية يوم الجمعة 25 أوت الجاري بمقر المركز الدولي للدراسات والبحوث والتوثيق حول الإعاقة بقمرت بداية من الساعة الثامنة النصف صباحا.



وتمثل الندوة حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية ملتقى للنقاش حول التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفئات الهشة والعلوم التشاركية في خدمة احتياجات المجتمع.


كما تعد هذه الندوة فرصة للتعريف بالإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بما في ذلك التكوين الاستهدافي للمتدخلين الميدانيين من الإطارات الاجتماعية والطبية واستعمال الوسائل الحديثة في التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة والاضطرابات السلوكية لتيسير الادماج الاقتصادي والاجتماعي الفعلي.

ويهدف هذا الملتقى بالخصوص الى تكوين رؤية مشتركة بين مجموعة من الخبراء من مختلف الهياكل الدولية والوطنية والجامعية والمجتمع المدني.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251786



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 23 أوت 2022 | 25 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2532°-2331°-2434°-2433°-25
  • Avoirs en devises
    23463,4

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21009 DT        1$ =3,18850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   1058,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   