نابل: إلغاء عرض الافتتاح الرسمي للدورة 46 من مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة

اعلنت هيئة المهرجان الوطني لمسرح الهواة بقربة، مساء أمس الاثنين، عن إلغاء عرض "آخر مرة" من إخراج وفاء الطبوبي وإنتاج "شركة الأسطورة للإنتاج الفني وفنون التوزيع" والمقرر لسهرة الافتتاح الرسمي للدورة 46 من المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 30 اوت الجاري.





وأوضح مدير المهرجان محمد شعبان، في تصريح ل"وات" أن سبب الإلغاء هو عدم توفر فضاء مهيأ لتقديم هذا العرض المحترف والمتوج في أيام قرطاج المسرحية، مضيفا ان المشرفين على هذا العمل المسرحي رفضوا تقديم العرض بفضاء الهواء الطلق بدار الشبابوقال إن هيئة الجمعية لم توفق في تهيئة فضاء الهواء الطلق بدار الشباب الذي خصص لاستيعاب العروض المسرحية لهذه الدورة، باعتبار أن مسرح الهواء الطلق بقربة غير مؤهل لاستيعاب التظاهرات الثقافية بسبب تهاوي البنية التحتية، مبينا أن فضاء دار الشباب لا يمكن أن يستوعب مهرجانا كبيرا بحجم مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواةوأضاف أن هذه الدورة التي تنعقد في ظروف صعبة تحمل شعار "الهاوي في مجابهة المتهاوي" وهو ما يعكس الوضع الذي آل إليه المهرجان لاسيما وأن مدينة قربة تجد نفسها اليوم "مدينة منكوبة" في فضاءاتها الثقافية، وفق تعبيره.وأشار في هذا السياق، إلى أنه لم يتم رصد ميزانية خاصة بهذه الدورة للمهرجان حيث يتم التصرف في ميزانية 2019 والمقدرة ب 40 ألف دينار، مشيرا إلى أن تكلفة الإقامة حوالي 70 بالمائة من ميزانية المهرجانوقد تم تأجيل الافتتاح الرسمي إلى سهرة اليوم الثلاثاء تزامنا مع انطلاق عروض المسابقة الرسمية في مسرح الهواية، والتي تتضمن مسرحيات "بانوراما" لجمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي، و"فصول" لجمعية الوفاء للنهوض المسرحي بطبرقة، و"أزمة مؤلف" لجمعية بيكولو تياترو بيزرتا، و"أندروفين" لجمعية بلوز الثقافية سوسة، و"هنا ألكترا" لجمعية الجديدة منوبة، و"أنطقون أولا" لجمعية إبداع للمسرح بشنني، و"العفسة المحنونة" لجمعية النهضة التمثيلية ببنزرت، وتشفع هذه العروض بنقاشكما يتضمن البرنامج عروض فيديو لأعمال مسرحية وسينمائية مرجعية تونسية وعالمية على غرار مسرحية "فاميليا" للفاضل الجعايبي، بالإضافة الى تنظيم أمسيات شعرية ب"دار الشاوش" مع ثلة من شعراء الدارجة وهم مراد المدب ومحمد شوقي خوجة ووحيد العجمي.ويتزامن مع تنظيم العروض المسرحية معرض للمعلقات المسرحية لأعمال التياترو لمدة 09 أيام بقاعة الدورات بدار الشباب قربة يتوج المعرض بلقاء بين الفنان توفيق الجبالي مع شباب مسرح الهواية وذلك يوم 29 أوت الجاري.