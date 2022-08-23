صادرات الملابس التونسية الى الاتحاد الاوروبي ترتفع الى 1125 مليون اورو خلال النصف الاول من 2022

سجل قطاع الملابس، خلال النصف الأول من سنة 2022، عائدات تصديرية في حدود 1125 مليون أورو مما يشكل ارتفاعا بنسبة 48ر23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021 في وقت تدعم نوايا الاستثمار والطلبيات هذه الانتعاشة.





وأكد المركز الفني للنسيج ، في نشرية اصدرها امس الاثنين، حول التجارة الخارجية للنسيج والملابس، لشهر اوت 2022 ان هذا المبلغ يشكل 4ر61 بالمائة من رقم المعاملات الذي حققته صادرات قطاع الملابس نحو الاتحاد الاوروبي خلال كامل سنة 2021.وتوقع المركز تحسنا لأداء قطاع الملابس، خلال سنة 2022 في ظل عودة عديد العلامات الشهيرة الى تونس وارتفاع بنسبة 40 بالمائة في الطلبيات للملابس للعلامات الرفيعة لدى المؤسسات كبيرة الحجم خلال سنة 2022.وتوجد نوايا لدى قرابة 40 بالمائة من اصحاب القرار الاوروبيين الذين ينتجون الملابس في آسيا، لاعادة توجيه نظم التزود نحو دول الجوار الى جانب التصريح باحداث 343 مشروعا يمكن ان توفر اكثر من 7300 موطن شغل باجمالي استثمارات في حدود 9ر97 مليون دينار.وارتفعت صادرات تونس، المزود الرابع لفرنسا بالملابس، خلال النصف الاول من 2022، بنسبة 64ر23 بالمائة موفرة ايرادات في حدود 6ر416 مليون اورو في حين ارتفعت الصادرات نحو ايطاليا بنسبة 83ر26 بالمائة مما وفر عائدات في حدود 7ر283 مليون اورو.وتطورت صادرات الملابس التونسية نحو المانيا بنسبة 37 بالمائة محققة 212 مليون اورو ونحو بلجيكا بنسبة 8 بالمائة محققة 7ر65 مليون اورو في حين ارتفعت بنسبة 44ر11 بالمائة نحو اسبانيا محققة عائدات تناهز 7ر46 مليون اورو.وتاتي هذه البيانات في ظل نمو صاردات الصين ، المتصدرة قائمة مزودي الاتحاد الاوروبي بالملابس، خلال النصف الاول من 2022، بنسبة 65ر33 بالمائة وارتفاع وارادات الملابس الاوروبية من بنغلاداش بنسبة 53ر59 بالمائة ومن تركيا بنسبة 53ر32 بالمائة.