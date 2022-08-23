"تونس تغني افريقيا": عرض "أصوات الفرح" لمجموعة إفريقيا للإيقاعات


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تابع عشاق الموسيقى الافريقية ضمن تظاهرة "تونس تغني افريقيا"، العرضيْن "أصوات الفرح" لمجموعة إفريقيا للإيقاعات و"مزنجى" لأحمد الماجري أمس الاثنين بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة.


وكانت بداية العرض مع مجموعة افريقيا للايقاعات وهي مجموعة إيقاعية اسست من قبل عشاق الثقافة الموسيقية في إفريقيا جنوب الصحراء ، وتعدّ المدرسة الوحيدة لتعليم الإيقاع الأفريقي في تونس هدفها الانفتاح الثقافي على بلدان غرب إفريقيا من خلال الموسيقى الاحتفالية الراقصة التي تفاعل معها جمهور مسرح الاوبرا الذي حضر باعداد محترمة لاكتشاف الموسيقى و الايقاعات الافريقية من خلال عرض " ايقاعات الفرح.

واعتلى الفنان التونسي احمد الماجري الركح، إثر ذلك، ليقدّم عرض " مزنجي" الذي يقدّم للمرة الأولى امام الجمهور.


وتختتم فعاليات تظاهرة "تونس تغني افريقيا " اليوم الثلاثاء مع عرض الاختتام "بوري " لمجموعة دندري بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة.

وتقام تظاهرة "تونس تغني افريقيا" تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تتنزل بمناسبة احتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8".

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