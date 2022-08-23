شركة نقل تونس تنطلق في بيع اشتراكات التلاميذ والطلبة بداية من 29 أوت 2022


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 14:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تنطلق شركة نقل تونس في بيع القسط الأول من الاشتراكات لفائدة التلاميذ والطلبة، بداية من يوم الاثنين 29 أوت 2022 عبر 143 مكتب بريد و 5 وكالات تجارية تابعة للشركة الى جانب شبكة الأنترنات.


وبينت الشركة، في بلاغ نشرته الثلاثاء، انها ستبيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس - حلق الوادي - المرسى.
وتتوزع مكاتب البريد على 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى من بينها 56 مكتبا بولايات تونس و 16 مكتبا بأريانة و30 ببن عروس و 20 مكتبا بولاية منوبة و21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.


ويمكن شراء الاشتراكات، كذلك، من الوكالات التجارية بحي الخضراء وبالمروج 4 و محطة الترابط " سليمان كاهية" بمنوبة ووكالة "المرسى الشاطئ" ومحطة الترابط "خير الدين" بمنوبة.

وأتاحت الشركة للتلاميذ والطلبة اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات علما وانه يمكن الحصول على مزيد الإرشادات عبر الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828.

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