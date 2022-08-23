أكثر من 6 مليون و381 ألف شخص يستكملون تلاقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد

بلغ العدد الإجمالي للتونسيين الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد، إلى حدود 20 أوت الجاري قرابة 6 مليون و381 ألف و353 شخصا، وفق بيان وزارة الصحة





واستكمل 4 مليون و690 ألف و109 شخصا تلقيحهم ضد فيروس كورونا من خلال تلقيهم جرعتين، بينما تلقى 1 مليون و691 ألف و244 شخصا التلقيح ذو الجرعة الواحدة بحكم مرضهم ثم تعافيهم سابقا من الفيروس.ولم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تحولوا لمراكز التلاقيح على المستوى الوطني بذات التاريخ 421 شخصا، منهم 55 شخصا فقط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس.أما بالنسبة إلى الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة لفائدة كبار السن فقد بلغ عددهم إلى غاية 20 أوت الجاري 1 مليون و234 ألف و826 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الرابعة 67023، بحسب بيان وزارة الصحة لمتابعة تطور الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ مارس 2021.وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها مختلف المواطنين/ات الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد