البطولة الافريقية للسباحة: رصيد المشاركة التونسية حتى اليوم الثالث

في ما يلي رصيد المشاركة التونسية حتى اليوم الثالث من منافسات البطولة الافريقية للسباحة أكابر و كبريات المقامة في المسبح الأولمبي برادس:

وكان السباح أحمد الجوادي فاز امس بأول ميدالية ذهبية في رصيد تونس.



-ذهبية لأحمد الجوادي في 400 م سباحة حرة رجال بتوقيت 3 دق و 55 ث و 14%-فضية لمرام السويسي (16سنة) في 400 م سباحة حرة سيدات بتوقيت 4دق و 29ث و 84 %-فضية لمنتخب تونس في 4 ×200 م سباحة حرة بتوقيت 7دق و 34 ث و 40 %-برنزية لمحمد مهدي العجيلي في 400 م سباحة حرة رجال بتوقيت 3دق و 59ث و 97%-برنزية لعدنان الباجي في 200 م سباحة على الصدر رجال بتوقيت 2 دق و 16 ث و 94%.ورفعت تونس رصيدها من الميداليات إلى 12 موزعة على النحو التالي: 1ذهبية و 5 فضية و 6 برنزية لتحافظ على المرتبة الرابعة في جدول توزيع الميداليات بعد 3 أيام من المنافسات.1-جنوب أفريقيا:14ذهبية و 4فضيةو 7برنزية2-الجزائر:5ذهبية و8 فضية و 1برنزية3-مصر:5ذهبية و 6 فضية و 9 برنزية4-تونس:1ذهبية و 5 فضية و 6 برنزية5-غانا:1ذهبية و 1 فضية6-السينغال:1 فضية و1 برنزية7-جزر موريس:1 فضية8-السودان و أنغولا:1برنزية لكل بلد.