البطولة الافريقية للسباحة: رصيد المشاركة التونسية حتى اليوم الثالث


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 10:21 قراءة: 1 د, 0 ث
      
في ما يلي رصيد المشاركة التونسية حتى اليوم الثالث من منافسات البطولة الافريقية للسباحة أكابر و كبريات المقامة في المسبح الأولمبي برادس:
وكان السباح أحمد الجوادي فاز امس بأول ميدالية ذهبية في رصيد تونس.


وتوزعت الميداليات التونسية الخمس.


-ذهبية لأحمد الجوادي في 400 م سباحة حرة رجال بتوقيت 3 دق و 55 ث و 14%
-فضية لمرام السويسي (16سنة) في 400 م سباحة حرة سيدات بتوقيت 4دق و 29ث و 84 %
-فضية لمنتخب تونس في 4 ×200 م سباحة حرة بتوقيت 7دق و 34 ث و 40 %
-برنزية لمحمد مهدي العجيلي في 400 م سباحة حرة رجال بتوقيت 3دق و 59ث و 97%
-برنزية لعدنان الباجي في 200 م سباحة على الصدر رجال بتوقيت 2 دق و 16 ث و 94%.

ورفعت تونس رصيدها من الميداليات إلى 12 موزعة على النحو التالي: 1ذهبية و 5 فضية و 6 برنزية لتحافظ على المرتبة الرابعة في جدول توزيع الميداليات بعد 3 أيام من المنافسات.

وفي ما يلي جدول توزيع الميداليات:
1-جنوب أفريقيا:14ذهبية و 4فضيةو 7برنزية
2-الجزائر:5ذهبية و8 فضية و 1برنزية
3-مصر:5ذهبية و 6 فضية و 9 برنزية
4-تونس:1ذهبية و 5 فضية و 6 برنزية
5-غانا:1ذهبية و 1 فضية
6-السينغال:1 فضية و1 برنزية
7-جزر موريس:1 فضية
8-السودان و أنغولا:1برنزية لكل بلد.

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